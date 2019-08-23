Бывший футболист "Динамо" принес победу ФК "Сан-Паулу"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Бывший полузащитник киевского "Динамо" Витор Буэно сумел забить за бразильский "Сан-Паулу", информирует УНН со ссылкой на сайт "Сан-Паулу".
На 40 минуте гостевого противостояния чемпионата Бразилии с "Атлетико Парнаенсе" Буэно забил единственный мяч в игре. Полузащитник оказался никем не прикрытым в чужой штрафной, получил мяч и нанес точный выстрела - 0:1.
Примечательно, что весь второй тайм в состоянии "Паранаэнсе" провел бывший нападающий "Динамо" Марко Рубен.
"Сан-Паулу" имеет серию из пяти выигрышей подряд - 30 очков после 15 туров и четвертую строчку. До первого, на котором находится "Сантос", клубу не хватает только два пункта.
Заметим, что в свое время уже экс-наставник "Динамо" Александр Хацкевич отправлял Буэно в дубль киевской команды.