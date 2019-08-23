Колишній футболіст "Динамо" приніс перемогу ФК "Сан-Паулу"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Колишній півзахисник київського "Динамо" Вітор Буено зумів забити за бразильський "Сан-Паулу", інформує УНН з посиланням на сайт "Сан-Паулу".
На 40 хвилині гостьового протистояння чемпіонату Бразилії із "Атлетіко Парнаенсе" Буено забив єдиний м'яч у грі. Півзахисник опинився ніким не прикритим у чужій штрафній, отримав м'яч, та завдав точного пострілу – 0:1.
Примітно, що увесь другий тайм у стані "Паранаенсе" провів колишній нападник "Динамо" Марко Рубен.
"Сан-Паулу" має серію із п'яти виграшів поспіль – 30 очок після 15 турів і четвертий рядок. До першого на якому знаходиться "Сантос", клубу не вистачає лише два пункти.
Зауважимо, що свого часу вже екснаставник "Динамо" Олександр Хацкевич відправляв Буено в дубль київської команди.