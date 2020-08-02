Бывший форвард "Динамо" приостановил футбольную карьеру
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. 33-летний бывший футболист киевского "Динамо" Марко Рубен объявил, что не будет выступать в профессиональном футболе в текущем году, сообщает УНН со ссылкой на "Sportsfinding".
Рубен не планирует продлевать договор с аргентинским “Росарио Сентраль”. Сейчас аргентинец не знает продолжит ли он карьеру в следующем году.
“Этим заявлением я хочу официально подтвердить свое решение не играть в профессиональный футбол в течение остального 2020 года. Хотя я считаю это паузой в своей карьере, время и обстоятельства подскажут, эта пауза окончательная или нет. В конце моего контракта в июне я не принял окончательного решения. Чтобы не мешать неопределенностью и не препятствовать образованию состав команды, я проинформировал „Росарио Сентраль“, чтобы на меня не рассчитывали. Это личное, семейное и жизненное решение, в котором ситуация с футболом после пандемии имеет большое значение”, — отметил Рубен.
В нынешнем сезоне футболист сыграл 8 матчей и забил 5 голов.
Добавим, с 2012 по 2016 годы Рубен сыграл 11 матчей и забил один гол за киевское “Динамо”.