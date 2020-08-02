Колишній форвард "Динамо" призупинив футбольну кар'єру

Рубен не планує продовжувати договір з аргентинським “Росаріо Сентраль”. Наразі аргентинець не знає чи продовжить він кар’єру в наступному році.

“Цією заявою я хочу офіційно підтвердити своє рішення не грати у професійний футбол протягом решти 2020 року. Хоча я вважаю це паузою у своїй кар’єрі, час і обставини підкажуть, чи є ця пауза остаточною чи ні. Наприкінці мого контракту в червні я не прийняв остаточного рішення. Аби не заважати невизначеністю та не перешкоджати утворенню складу команди, я проінформував „Росаріо Сентраль“, щоб на мене не розраховували. Це особисте, сімейне та життєве рішення, в якому ситуація з футболом після пандемії має велике значення”, — наголосив Рубен.

Нинішнього сезону футболіст відіграв 8 поєдинків і забив 5 голів.

Додамо, з 2012 по 2016 роки Рубен відіграв 11 матчів і забив один гол за київське “Динамо”.