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Количество жертв из-за массированного обстрела рф Херсона растет, в городе не работают троллейбусы

Количество жертв из-за массированного обстрела рф Херсона растет, в городе не работают троллейбусы

Киев  •  УНН

 • 2936 просмотра

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В результате утреннего обстрела Херсона погибли два человека, девять ранены. Повреждены жилые дома и электросети, без света остались 60 тысяч потребителей.

В Офисе Генпрокурора сообщили о двух погибших в результате утреннего обстрела российских войск Херсона, еще девять человек получили ранения. После атаки в Херсоне не работают троллейбусы. В области из-за атаки рф без электроснабжения остались до 60 тысяч потребителей, передает УНН со ссылкой на ОВА и Херсонскую МВА. 

По данным следствия, утром 20 декабря военные армии рф осуществили массированный артиллерийский обстрел Херсона. Известно о двух погибших мужчинах 60 и 75 лет, а также девяти гражданских, которые получили ранения. Данные уточняются

- говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

В результате ударов, как сообщается, повреждены гражданские объекты, среди которых частные и многоквартирные жилые дома, а также линии электросетей.

После атаки российских террористов в Херсоне не работают троллейбусы, сообщил председатель МВА Роман Мрочко. «В результате массированного обстрела со стороны террористических войск рф повреждена контактная сеть. 2 бригады специалистов КП «Херсонэлектротранс» работают над ликвидацией повреждений», - написал Мрочко.

По данным председателя ОВА Александра Прокудина, из-за массированных российских обстрелов на Херсонщине без электроснабжения остались до 60 тысяч абонентов.  

Повреждение объектов критической инфраструктуры привело к обесточиванию потребителей в микрорайонах Шуменский, Жилпоселок, Таврический и Остров города Херсон. Также электроснабжение отсутствует в Белозерке и Камышанах. 

Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы, добавил Прокудин.

Напомним 

Российские войска сегодня, 20 декабря, нанесли многочисленные удары по жилым районам и инфраструктуре Херсона. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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