Количество раненых в Одессе возросло до восьми, спасатели опубликовали кадры
Киев • УНН
В результате ракетной атаки на Одессу 16 июля погибли два человека, ранены восемь человек, включая детей. Повреждены жилые дома, религиозное и дошкольное учреждения.
Количество раненых в результате вражеской атаки на Одессу вечером 16 июля возросло до 8. Об этом сообщил заместитель начальника Одесской МВА Сергей Красиленко, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате атаки погибли два человека. Еще восемь человек получили ранения, среди них - двое детей.
Повреждены жилые дома, религиозное и дошкольное учреждения, автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры
В свою очередь ГСЧС показала новые кадры результатов вражеской атаки на Одессу.
Поврежден трехэтажный жилой дом и автомобили. Предварительно, погибли два человека, по меньшей мере семеро, в том числе дети, пострадали. Среди погибших — женщина, которая во время атаки гуляла в парке с детьми. Дети выжили, им оказывается необходимая помощь
Напомним
Вечером в четверг, 16 июля, враг атаковал Одессу ракетами. В результате атаки погибли по меньшей мере 2 человека. В городе есть повреждения гражданской инфраструктуры, возникли пожары.
Ракетная атака рф на Одессу унесла жизнь человека, трое ранены16.07.26, 13:56 • 3218 просмотров