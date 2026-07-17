Количество раненых в Одессе возросло до восьми, спасатели опубликовали кадры

$44.750.1451.070.13
ukenru
16 июля, 15:51 • 12952 просмотра
Зеленский поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны
16 июля, 13:06 • 28065 просмотра
Парламент назначил новое правительство во главе с Корецким
16 июля, 11:10 • 31185 просмотра
Корецкий подал в Раду представление о назначении нового состава правительства - кто в списке
16 июля, 10:39 • 28597 просмотра
"Мадьяр" подтвердил поражение еще 11 судов "теневого флота" - показал видеоVideo
16 июля, 09:15 • 36343 просмотра
Рада назначила Корецкого новым премьер-министром
16 июля, 09:15 • 34906 просмотра
СБУ выявила новые факты применения рф дронов с элементами из обедненного уранаPhoto
16 июля, 06:23 • 29816 просмотра
Заместитель командующего Воздушными силами Елизаров подал рапорт об отставкеPhoto
16 июля, 03:38 • 39160 просмотра
Атака на Киев: двое погибших, шестеро раненых
15 июля, 20:38 • 45564 просмотра
Зеленский внес в ВР представление о назначении Корецкого премьер-министром
15 июля, 18:14 • 44540 просмотра
Без Федорова, но с Ченцовым, Кимом и Масловым — в "Слуге народа" рассказали, кто претендует на должности в новом правительстве
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
2м/с
65%
749мм
Популярные новости
Японская кухня: история, традиции и блюда, ставшие символом страны16 июля, 14:56 • 25727 просмотра
Самые богатые россияне вывезли миллиарды долларов за границу из-за страха за экономику - Bloomberg16 июля, 15:05 • 4120 просмотра
В Запорожье обнаружили "частное учреждение" в квартире, где под видом "ухода" за пожилыми людьми лишали достоинства - омбудсмен16 июля, 17:31 • 12225 просмотра
Карьера в СБУ и участие в боевых операциях — что известно о Евгении Хмаре, которому поручили возглавить Минобороны19:11 • 12027 просмотра
Камеры, лимиты и дополнительные проверки: что может измениться для пользователей терминалов19:30 • 10106 просмотра
публикации
Камеры, лимиты и дополнительные проверки: что может измениться для пользователей терминалов19:30 • 10122 просмотра
Карьера в СБУ и участие в боевых операциях — что известно о Евгении Хмаре, которому поручили возглавить Минобороны19:11 • 12048 просмотра
Японская кухня: история, традиции и блюда, ставшие символом страны16 июля, 14:56 • 25746 просмотра
От производителя истребителей Gripen до создателей космических спутников: какие европейские компании присоединятся к противоракетному щиту FREYJA15 июля, 15:55 • 92882 просмотра
Изменения в программе "єОселя" с 17 июля: что нужно знать заемщикамPhoto15 июля, 15:04 • 61612 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Игорь Клименко
Ярослав Железняк
Михаил Федоров
Каролин Ливитт
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Белый дом
Одесса
Реклама
УНН Lite
Хливнюку присвоили звание заслуженного артиста15 июля, 11:06 • 42593 просмотра
Spotify обновил Release Radar для улучшения музыкальных рекомендаций11 июля, 20:10 • 139074 просмотра
Как ухаживать за петуниями, чтобы они цвели все лето: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto11 июля, 05:25 • 175819 просмотра
Какие продукты стоит покупать летом10 июля, 13:30 • 170506 просмотра
Льняное масло: польза, вред, противопоказания10 июля, 12:50 • 151098 просмотра
Актуальное
The New York Times
Сухой Су-24
Крылатая ракета Storm Shadow
Техника
Saab JAS 39 Gripen

Количество раненых в Одессе возросло до восьми, спасатели опубликовали кадры

Киев • УНН

 • 952 просмотра

В результате ракетной атаки на Одессу 16 июля погибли два человека, ранены восемь человек, включая детей. Повреждены жилые дома, религиозное и дошкольное учреждения.

Количество раненых в Одессе возросло до восьми, спасатели опубликовали кадры

Количество раненых в результате вражеской атаки на Одессу вечером 16 июля возросло до 8. Об этом сообщил заместитель начальника Одесской МВА Сергей Красиленко, информирует УНН.

Детали

По его словам, в результате атаки погибли два человека. Еще восемь человек получили ранения, среди них - двое детей.

Повреждены жилые дома, религиозное и дошкольное учреждения, автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры

- рассказал Красиленко.

В свою очередь ГСЧС показала новые кадры результатов вражеской атаки на Одессу.

Поврежден трехэтажный жилой дом и автомобили. Предварительно, погибли два человека, по меньшей мере семеро, в том числе дети, пострадали. Среди погибших — женщина, которая во время атаки гуляла в парке с детьми. Дети выжили, им оказывается необходимая помощь

- говорится в сообщении спасателей.

Напомним

Вечером в четверг, 16 июля, враг атаковал Одессу ракетами. В результате атаки погибли по меньшей мере 2 человека. В городе есть повреждения гражданской инфраструктуры, возникли пожары.

Ракетная атака рф на Одессу унесла жизнь человека, трое ранены16.07.26, 13:56 • 3218 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеУНН-Одесса
Взрывы
Пожары
Война в Украине
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Одесса