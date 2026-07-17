Количество раненых в Одессе возросло до восьми, спасатели опубликовали кадры

Количество раненых в результате вражеской атаки на Одессу вечером 16 июля возросло до 8. Об этом сообщил заместитель начальника Одесской МВА Сергей Красиленко, информирует УНН.

По его словам, в результате атаки погибли два человека. Еще восемь человек получили ранения, среди них - двое детей.

В свою очередь ГСЧС показала новые кадры результатов вражеской атаки на Одессу.

Поврежден трехэтажный жилой дом и автомобили. Предварительно, погибли два человека, по меньшей мере семеро, в том числе дети, пострадали. Среди погибших — женщина, которая во время атаки гуляла в парке с детьми. Дети выжили, им оказывается необходимая помощь