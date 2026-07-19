Количество пострадавших в Харькове из-за атаки рф возросло до 16 - ОВА
Киев • УНН
В Харькове в результате российской атаки на пригород количество пострадавших возросло до 16. В больницы доставлены 9 человек, трое в тяжелом состоянии.
В Харькове в результате российской атаки на пригород число пострадавших возросло до 16. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Подробности
На данный момент в больницы доставлены 9 пострадавших, трое - в тяжелом состоянии. Всем оказывается высококвалифицированная медицинская помощь
Враг нанес удар по Харькову: один человек погиб, еще девять - получили ранения17.07.26, 20:30 • 8554 просмотра
Напомним
Ранее УНН сообщало, что в результате ночной российской атаки на Киев 19 июля погиб один человек.
Впоследствии количество пострадавших в Киеве из-за атаки рф возросло до 15. Спасатели ликвидировали пожары в Шевченковском, Соломенском и Деснянском районах.
Сейчас в городских больницах Киева на стационаре находится 9 из 15-ти пострадавших.