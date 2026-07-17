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Враг нанес удар по Харькову: один человек погиб, еще девять - получили ранения

Киев • УНН

 • 2418 просмотра

Враг нанес удар по Шевченковскому району Харькова. Погиб один мужчина, девять человек, включая детей, пострадали.

Враг нанес удар по Харькову: один человек погиб, еще девять - получили ранения

Враг нанес удар по Шевченковскому району Харькова, известно об одном погибшем и 9 пострадавших. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Один мужчина погиб в результате вражеского "прилета" в Шевченковском районе Харькова... В настоящее время 9 человек нуждаются в помощи врачей в Шевченковском районе. Бригады экстренной медицинской помощи работают в усиленном режиме 

- сообщил Синегубов.

По словам главы Харьковской ОВА, среди пострадавших - 7-летний и 2-летний мальчики, а также 24-летний и 50-летний мужчины. 

В пригороде Харькова ударом рф дроном задело микроавтобус, четверо раненых16.07.26, 10:59 • 3750 просмотров

Антонина Туманова

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