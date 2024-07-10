Количество погибших в результате атаки рф на Киев возросло до 34
Киев • УНН
По данным Киевской городской военной администрации, в результате российского ракетного удара по Киеву 8 июля погибли 34 человека.
В Киеве в результате ракетной атаки российских войск 8 июля количество погибших возросло до 34. Об этом сообщили в КГВА в среду, пишет УНН.
По состоянию на утро, 09:00, от ракетного удара 8 июля в Киеве погибло уже 34 человека
После атаки рф на Киев до сих пор 38 госпитализированных, в столичных больницах 6 детей из "Охматдета" - КГВА10 июля 2024, 06:21 • 12252 просмотра
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