Когда форма имеет значение: "Коктебель" рассказал, как выбрать бокал для вина
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Правильно подобранный бокал для вина раскрывает вкус напитка и его аромат. Винные бокалы различают по форме, размеру и назначению, а также - по вместимости, диаметру окружности и толщине стенок. Секретами успешного выбора бокалов для вина поделился украинский бренд "Коктебель" на своей странице в Facebook, передает УНН.
Первым, кто предложил миру концепцию "стаканов для вина", был Клаус Ридель, еще в далеком XVIII веке.
Среди разнообразия стаканов знатоки говорят о нескольких основных видах, которые следует использовать для вина. А если в целом, то практически все бокалы для вина сужаются в верхней части, что помогает сохранить аромат напитка.
К основным видам бокалов для вина относятся:
- бургундский бокал шаровидной формы. Он подходит для утонченных вин, которые раскладываются на большое количество ароматов;
- бордоский бокал с условно ровными стенками - для вин с насыщенными ароматными нотками;
- в бокалы формы, напоминающей яйцо (до 250 миллилитров), принято наливать белое вино;
- игристые напитки пьют из "флюте" - это узкие бокалы удлиненной формы на высокой ножке.
Стоит помнить, что вино в бокал наливают до экватора. Это делается для того, чтобы оставить место для ароматов, и чтобы напиток не перегревался в руке.
Вообще, среди винных эстетов бытует мнение, что цена бокала должна быть не меньше, чем стоимость вина, которое вы с него пьете. Ну а в целом, бокал является одним из важнейших элементов дегустации вина - именно он позволяет лучше почувствовать вкус и аромат напитка, уловить едва заметные нотки и оттенки, вполне раскрыть пьянящий букет.
Советы "Коктебель" по правилам хранения вина в домашних условиях читайте по ссылке.