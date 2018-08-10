Когда форма имеет значение: "Коктебель" рассказал, как выбрать бокал для вина

Первым, кто предложил миру концепцию "стаканов для вина", был Клаус Ридель, еще в далеком XVIII веке.

Среди разнообразия стаканов знатоки говорят о нескольких основных видах, которые следует использовать для вина. А если в целом, то практически все бокалы для вина сужаются в верхней части, что помогает сохранить аромат напитка.

К основным видам бокалов для вина относятся:

- бургундский бокал шаровидной формы. Он подходит для утонченных вин, которые раскладываются на большое количество ароматов;

- бордоский бокал с условно ровными стенками - для вин с насыщенными ароматными нотками;

- в бокалы формы, напоминающей яйцо (до 250 миллилитров), принято наливать белое вино;

- игристые напитки пьют из "флюте" - это узкие бокалы удлиненной формы на высокой ножке.

Стоит помнить, что вино в бокал наливают до экватора. Это делается для того, чтобы оставить место для ароматов, и чтобы напиток не перегревался в руке.

Вообще, среди винных эстетов бытует мнение, что цена бокала должна быть не меньше, чем стоимость вина, которое вы с него пьете. Ну а в целом, бокал является одним из важнейших элементов дегустации вина - именно он позволяет лучше почувствовать вкус и аромат напитка, уловить едва заметные нотки и оттенки, вполне раскрыть пьянящий букет.

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