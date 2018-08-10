Коли форма має значення: “Коктебель” розповів, як обрати келих для вина

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Правильно підібраний келих для вина розкриває смак напою та його аромат. Винні келихи розрізняють за формою, розміром і призначенням, а також — за місткістю, діаметром окружності та товщиною стінок. Секретами успішного вибору келихів для вина поділився український бренд “Коктебель” на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.