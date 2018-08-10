Коли форма має значення: “Коктебель” розповів, як обрати келих для вина
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Правильно підібраний келих для вина розкриває смак напою та його аромат. Винні келихи розрізняють за формою, розміром і призначенням, а також — за місткістю, діаметром окружності та товщиною стінок. Секретами успішного вибору келихів для вина поділився український бренд “Коктебель” на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Першим, хто запропонував світові концепцію “склянок для вина”, був Клаус Рідель, ще у далекому XVIII столітті.
Серед розмаїття склянок знавці говорять про декілька основних видів, які варто використовувати для вина. А якщо загалом, то практично всі келихи для вина звужуються у верхній частині, що допомагає зберегти аромат напою.
До основних видів келихів для вина належать:
— бургундський келих кулястої форми. Він підходить для витончених вин, які розкладаються на велику кількість ароматів;
— бордоський келих з умовно рівними стінками — для вин з насиченими ароматними нотками;
— у келихи форми, що нагадує яйце (до 250 мілілітрів) прийнято наливати біле вино;
— ігристі напої п’ють із “флюте” — це вузькі келихи видовженої форми на високій ніжці.
Варто пам’ятати, що вино у келих наливають до екватора. Це робиться для того, аби залишити місце для ароматів, і щоб напій не перегрівався у руці.
Взагалі, серед винних естетів побутує думка, що ціна келиха має бути не меншою, ніж вартість вина, яке ви з нього п’єте. Ну а загалом, келих є одним з найважливіших елементів дегустації вина — саме він дає змогу якнайкраще відчути смак і аромат напою, вловити ледь помітні нотки та відтінки, сповна розкрити п’янкий букет.
Поради “Коктебель” щодо правил зберігання вина у домашніх умовах читайте за посиланням.