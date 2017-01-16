Коллекцию одежды представили в виде короткометражного фильма
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Украинский бренд одежды Nika Medisan выложил в сеть социальный короткометражный фильм "Глотай пыль", который призывает гуманно относиться к природе. Его создали как альтернативу показа на подиуме коллекции осень-зима 16/17, передает УНН со ссылкой на Сultprostir.
"Хочется, чтобы общество прислушалось к окружающей среде и к себе. Я уверена, все в наших руках. И чем раньше мы осознаем, что живем во время, когда следует прекратить так легкомысленно использовать ресурсы планеты, тем лучше ", - рассказала дизайнер Ника Медисан.
Фильм "Глотай пыль" был снят при поддержке Всемирного фонда дикой природы WWF. Среди его героев - певица LAYAH, ранее известная как Ева Бушмина, которая давно практикует вегетарианство, и основатель сети закусочных Vegano Hooligano, которого называют "главным веганом страны", Рудольф Краевский. Съемки проходили в Житомирской области и в Киеве.
Бренд Nika Medisan сосредоточен на защите окружающей среды, поэтому использует натуральные кожу и мех в моделях коллекций.