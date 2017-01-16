Колекцію одягу презентували у вигляді короткометражного фільму
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Український бренд одягу Nika Medisan виклав у мережу соціальний короткометражний фільм “Ковтай пил”, який закликає гуманно ставитись до природи. Його створили як альтернативу показу на подіумі колекції осінь-зима 16/17. передає УНН з посиланням на Сultprostir.
“Хочеться, щоб суспільство прислухалося до навколишнього середовища і до себе. Я впевнена, все в наших руках. І чим раніше ми усвідомимо, що живемо в час, коли варто припинити так легковажно використовувати ресурси планети, тим краще,” — розповіла дизайнерка Ніка Медісан.
Фільм “Ковтай пил” був знятий за підтримки Всесвітнього фонду дикої природи WWF. Серед його героїв — співачка LAYAH, раніше відома як Єва Бушміна, яка давно практикує вегетаріанство, і засновник мережі закусочних Vegano Hooligano, якого називають “головним веганом країни”, Рудольф Краєвський. Зйомки стрічки проходили в Житомирській області та в Києві.
Бренд Nika Medisan зосереджений на захисті навколишнього середовища, тому не використовує натуральні шкіру та хутро в моделях колекцій.