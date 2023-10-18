Коллаборанта стремоусова приговорили к пожизненному заключению с конфискацией имущества

Детали

Поскольку Украина не может получить доказательства и подтвердить смерть коллаборанта стремоусова, сегодня его судят, как живого. Суд признал коллаборациониста виновным в государственной измене и коллаборационизме.

По совокупности обвиняемого приговорили к пожизненному заключению. Также судьи взыскали с подсудимого 13 тысяч гривен за судебные издержки.

Напомним

В пятницу, 3 июня, на сотый день войны Евросоюз ввел ограничения против граждан Украины, которые пошли на сотрудничество с оккупантами в Херсоне. Среди них, в частности, так называемый «заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области» кирилл стремоусов, который поддержал рф сразу после того, как та оккупировала часть Херсонской области. СБУ объявило ему подозрение еще в марте 2022 года.

9 ноября оккупационный "Минздрав Херсонской области" подтвердил гибель кирилла стремоусова в результате ДТП.