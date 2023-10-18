Колаборанта стремоусова засудили до довічного ув’язнення з конфіскацією майна
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Малиновський районний суд Одеси через відсутність доказів смерті засудив колаборанта кирила стремоусова до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це журналістці УНН підтвердила Херсонська обласна прокуратура.
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Оскільки Україна не може отримати докази та підтвердити смерть колаборанта стремоусова, сьогодні його судини, як живого. Суд визнав колаборанта винним у державній зраді та колабораціонізмі.
За сукупністю обвинуваченого засудили до довічного ув'язнення. Також судді стягнули із підсудного 13 тисяч гривень за судові витрати.
Нагадаємо
У п'ятницю, 3 червня, на сотий день війни Євросоюз запровадив обмеження проти громадян України, які пішли на співпрацю з окупантами у Херсоні. Серед них, зокрема, так званий «заступник глави військово-цивільної адміністрації Херсонської області» кирило стремоусов, який підтримав рф одразу після того, як та окупувала частину Херсонської області. СБУ оголосило йому підозру ще у березні 2022 року.
9 листопада окупаційне "МОЗ Херсонської області" підтвердило загибель кирила стремоусова внаслідок ДТП.