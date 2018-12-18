"Коктебель" приветствует поклонников с Новым годом: дарит шампанское
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Украинский бренд "Коктебель" решил поздравить своих поклонников с Новым годом: разыграть шампанское среди пользователей Facebook. Об этом говорится на странице бренда в соцсети, передает УНН.
Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, нужно прокомментировать сообщение "Коктебель" в Facebook приветствием с наступающими праздниками. Также, участник акции должен поставить "лайк" предыдущему комментарию сообщения.
Победитель будет выбран с помощью генератора случайных чисел 27 декабря.
"Сделаем маленький флешмоб добрых слов", - призвали организаторы акции.
Подробные условия акции можно посмотреть здесь.