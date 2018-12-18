"Коктебель" приветствует поклонников с Новым годом: дарит шампанское

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, нужно прокомментировать сообщение "Коктебель" в Facebook приветствием с наступающими праздниками. Также, участник акции должен поставить "лайк" предыдущему комментарию сообщения.

Победитель будет выбран с помощью генератора случайных чисел 27 декабря.

"Сделаем маленький флешмоб добрых слов", - призвали организаторы акции.

Подробные условия акции можно посмотреть здесь.