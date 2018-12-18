"Коктебель" вітає шанувальників з Новим роком: дарує шампанське
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Український бренд “Коктебель” вирішив привітати своїх шанувальників з Новим роком: розіграти шампанське серед користувачів Facebook. Про це йдеться на сторінці бренду у соцмережі, передає УНН.
Для того, щоб взяти участь у розіграші, потрібно прокоментувати допис “Коктебель” у Facebook привітанням із наступаючими святами. Також, учасник акції має вподобати попередній коментар допису.
Переможця буде обрано за допомогою генератора випадкових чисел 27 грудня.
"Зробимо маленький флешмоб добрих слів”, — закликали організатори акції.
Детальніші умови акції можна переглянути тут.