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Коболев призвал продолжить акцию #прикрути до 6 марта

Коболев призвал продолжить акцию #прикрути до 6 марта

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 марта. УНН. Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев призвал украинцев продолжить акцию #прикрути и уменьшить температуру в своих домах до 6 марта. Об этом УНН сообщили в пресс-службе компании.

"Отдельно я хотел бы поблагодарить всех украинцев, которые с поразительной готовностью откликнулись на наш призыв уменьшить температуру отопления на один градус... Мы призываем продолжать акцию до 6 марта, потому что каждый сэкономленный вами кубометр газа - это защита Украины от непредсказуемых действий россиян", - сказал А.Коболев.

Как отметили в компании, по оперативным данным, благодаря оперативному внедрению плана реагирования украинской властью, а также высокому уровню общественного сознания украинцев, которые активно присоединились к акции #прикрути и добровольно уменьшили температуру в своих домах на один градус, за прошедшие сутки по всем областным центрам и крупнейшим городам Украины потребление газа сократилось примерно на 25 млн куб. м (14%) по сравнению с 1 марта.

Напомним, в Минэнергоугля заверили, что ситуация с газоснабжением некритична.

Как сообщал УНН, в "Газпроме" сообщили, что не будут восстанавливать поставки газа в Украину с марта.

А 2 марта заявили, что вынуждены начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа.

В Украине начал действовать спецрежим в энергетике.

Украинские Национальные Новости

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