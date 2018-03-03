Коболєв закликав продовжити акцію #прикрути до 6 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв закликав українців продовжити акцію #прикрути та зменшити температуру у своїх будинках до 6 березня. Про це УНН повідомили у прес-службі компанії.
"Окремо я хотів би подякувати всім українцям, які з вражаючою готовністю відгукнулись на наш заклик зменшити температуру опалення на один градус... Ми закликаємо продовжувати акцію до 6 березня, бо кожен зекономлений вами кубометр газу – це захист України від непередбачуваних дій росіян", – сказав А.Коболєв.
Як зазначили у компанії, за оперативними даними, завдяки оперативному впровадженню плану реагування українською владою, а також високому рівню громадянської свідомості українців, які активно долучилися до акції #прикрути та добровільно зменшили температуру у своїх будинках на один градус, за минулу добу по усім обласним центрам та найбільшим містам України споживання газу скоротилося на приблизно 25 млн куб. м (14%) порівняно з 1 березня.
Нагадаємо, у Міненерговугілля запевнили, що ситуація з газопостачанням некритична.
Як повідомляв УНН, у "Газпромі" повідомили, що не будуть відновлювати поставки газу в Україну з березня.
А 2 березня заявили, що змушені почати в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів з НАК "Нафтогаз України" на поставку і транзит газу.
В Україні почав діяти спецрежим в енергетиці.