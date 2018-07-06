Коболев надеется на решение вопроса с "Киевтеплоэнерго" до конца июля

"Мы, "Нафтогаз", так же спешим в этом процессе, потому что мы призываем всех быть умными, выполнять норму закона. И надеемся, что до конца этого месяца мы сможем найти решение", - сказал он.

Также глава НАК надеется на справедливое решение суда по искам "Киевтеплоэнерго" и "Нафтогаза", которое может быть в ближайшее время.

Напомним, муниципальное предприятие "Киевтеплоэнерго" подает в суд на "Нафтогаз" с требованием заключить договоры на поставку газа. "Нафтогаз", в свою очередь, подал встречный иск против коммунального предприятия.