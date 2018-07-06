Коболев надеется на решение вопроса с "Киевтеплоэнерго" до конца июля
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Глава НАК "Нафтогаз Укпраины" Андрей Коболев надеется на решение вопроса о договорах на поставку газа КП "Киевтеплоэнерго" до конца этого месяца. Такое мнение высказал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью одному из телеканалов, передает УНН.
"Мы, "Нафтогаз", так же спешим в этом процессе, потому что мы призываем всех быть умными, выполнять норму закона. И надеемся, что до конца этого месяца мы сможем найти решение", - сказал он.
Также глава НАК надеется на справедливое решение суда по искам "Киевтеплоэнерго" и "Нафтогаза", которое может быть в ближайшее время.
Напомним, муниципальное предприятие "Киевтеплоэнерго" подает в суд на "Нафтогаз" с требованием заключить договоры на поставку газа. "Нафтогаз", в свою очередь, подал встречный иск против коммунального предприятия.