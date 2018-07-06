Коболєв сподівається на вирішення питання з “Київтеплоенерго” до кінця липня
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Голова НАК “Нафтогаз Укпраїни” Андрій Коболєв сподівається на вирішення питання щодо угод на постачання газу КП “Київтеплоенерго” до кінця цього місяця. Таку думку висловив голова “Нафтогазу” Андрій Коболєв в інтерв’ю одному із телеканалів, передає УНН.
“Ми як „Нафтогаз“ так само поспішаємо в цьому процесі, тому що ми закликаємо всіх бути розумними, виконувати норму закону. І сподіваємося, що до кінця цього місяця ми зможемо знайти рішення”, — сказав він.
Також голова НАК сподівається на справедливе рішення суду за позовами “Київтеплоенерго” і “Нафтогазу”, яке може бути найближчим часом.
Нагадаємо, муніципальне підприємство “Київтеплоенерго” подає до суду на “Нафтогаз” із вимогою укласти договори на постачання газу. “Нафтогаз” у свою чергу подав зустрічний позов проти комунального підприємства.