Коболев рассказал, кто заказал ему бронированный Cadillac

"Безопасность настаивает именно на такой машине. Они выбирали. Они заказывали. Здесь не мой выбор", - сказал Коболев, отвечая на вопрос о том, приехал он сегодня на эфир на новом бронированном Cadillac.

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Напомним, как сообщали СМИ, "Нафтогаз" приобрел главе компании Андрею Коболеву бронированный Cadillac Escalade.