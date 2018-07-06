Коболев рассказал, кто заказал ему бронированный Cadillac
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что бронированный Cadillac ему заказывала служба безопасности компании. Об этом он сказал в интервью одному из телеканалов, передает УНН.
"Безопасность настаивает именно на такой машине. Они выбирали. Они заказывали. Здесь не мой выбор", - сказал Коболев, отвечая на вопрос о том, приехал он сегодня на эфир на новом бронированном Cadillac.
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Напомним, как сообщали СМИ, "Нафтогаз" приобрел главе компании Андрею Коболеву бронированный Cadillac Escalade.