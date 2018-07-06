Коболєв розповів, хто замовив йому броньований Cadillac
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Голова НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв повідомив, що броньований Cadillac йому замовляла служба безпеки компанії. Про це він сказав в інтерв’ю одному із телеканалів, передає УНН.
“Безпека наполягає саме на такій машині. Вони обирали. Вони замовляли. Тут не мій вибір”, — сказав Коболєв, відповідаючи на запитання про те, чи приїхав він сьогодні на ефір на новому броньованому Cadillac.
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Нагадаємо, як повідомляли ЗМІ, “Нафтогаз” придбав голові компанії Андрію Коболєву броньований Cadillac Escalade.