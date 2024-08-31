Ко Дню авиации Зеленский показал видео работы украинских пилотов

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских пилотов ко Дню авиации и показал их работу, передает УНН.

Сегодня День авиации - день всех, кто живет небом. Военные и гражданские пилоты, инженеры, техники, работники промышленности - каждый из вас защищает наше государство, обеспечивает стабильность, делает все, чтобы российские самолеты никогда не появились в нашем воздухе. Спасибо всем, кто работает ради мирного неба над Украиной!