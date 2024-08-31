Ко Дню авиации Зеленский показал видео работы украинских пилотов
Киев • УНН
Президент Украины обнародовал видео работы украинских пилотов ко Дню авиации. Зеленский поблагодарил всех, кто работает ради мирного неба над Украиной.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских пилотов ко Дню авиации и показал их работу, передает УНН.
Сегодня День авиации - день всех, кто живет небом. Военные и гражданские пилоты, инженеры, техники, работники промышленности - каждый из вас защищает наше государство, обеспечивает стабильность, делает все, чтобы российские самолеты никогда не появились в нашем воздухе. Спасибо всем, кто работает ради мирного неба над Украиной!
Напомним,
Известные украинские артисты, спортсмены и пилоты поздравили военных с Днем Авиации, совместно прочитав стихотворение Лины Костенко «Крылья».