До Дня авіації Зеленський показав відео роботи українських пілотів
Київ • УНН
Президент України оприлюднив відео роботи українських пілотів до Дня авіації. Зеленський подякував усім, хто працює заради мирного неба над Україною.
Президент України Володимир Зеленський привітав українських пілотів до Дня авіації та показав їхню роботу, передає УНН.
Сьогодні День авіації – день усіх, хто живе небом. Військові й цивільні пілоти, інженери, техніки, працівники промисловості – кожен з вас захищає нашу державу, забезпечує стабільність, робить усе, щоб російські літаки ніколи не зʼявилися в нашому повітрі. Дякую всім, хто працює заради мирного неба над Україною!
Нагадаємо
Відомі українські артисти, спортсмени та пілоти привітали військових з Днем Авіації, спільно прочитавши вірш Ліни Костенко "Крила".