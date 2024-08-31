Відомі українці привітали військових з Днем Авіації віршем "Крила": відео
Київ • УНН
Українські артисти, спортсмени та пілоти спільно прочитали вірш Ліни Костенко "Крила" до Дня Авіації. Відео опубліковано Командуванням Повітряних Сил ЗСУ.
Відомі українські артисти, спортсмени та пілоти привітали військових з Днем Авіації, спільно прочитавши вірш Ліни Костенко "Крила". Відео показало Комадування Повітряних Сил ЗСУ, пише УНН.
Українські артисти, спортсмени та пілоти привітали Україну з Днем Авіації.
Тіна Кароль, льотчик "Karaya" Вадим Ворошилов, Дарія Астафʼєва, український пілот з позивним "Грім" Ростислав Лазаренко, Дмитро Монатік, український пілот Євген,Надя Дорофєєва, льотчик Ярослав, Еліна Світоліна, український пілот Сергій,боксер Олександр Усик, український пілот з позивним "Sava", співак Тарас Тополя, український пілот Андрій, співачка Jerry Heil, український пілот з позивним "West", український силач Олександр Новіков, Герой України з присвоєнням ордена "Золота Зірка" Сергій Вербицький разом прочитали вірш Ліни Костенко "Крила".
Нагадаємо
Сьогодні, в останню суботу серпня, своє професійне свято в Україні відзначають працівники авіабудівельної галузі та цивільної авіації. Україна до цього часу залишається однією з небагатьох країн у світі, які мають практично повний цикл створення та виробництва авіаційної техніки.