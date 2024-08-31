День авіації України, День дистанційного навчання, Всесвітній день блогу. Що ще можна відзначити 31 серпня
Київ • УНН
Україна до цього часу залишається однією з небагатьох країн у світі, які мають практично повний цикл створення та виробництва авіаційної техніки
Сьогодні в останню суботу серпня, своє професійне свято в Україні відзначають працівники авіабудівельної галузі та цивільної авіації, пише УНН.
День авіації України був започаткований указом президента у 1993 році.
Незважаючи на усі економічні труднощі та повномасштабне російське вторгнення, Україна до цього часу залишається однією з небагатьох країн у світі, які мають практично повний цикл створення та виробництва авіаційної техніки.
Окрасою інженерної думки українських авіаконструкторів був і є найбільшій у світі літак АН-255 Мрія. Літак, який існував в єдиному екземплярі, був практично знищений в аеропорту Гостомель під час російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
З 24 лютого 2022 року польоти цивільної авіації в небі над Україною зі зрозумілих причин заборонені.
В останній день перед першим вересня, коли у багатьох країнах розпочинається новий навчальний рік, відзначається День дистанційного навчання.
Історія цього способу здобуття знань та освіти набагато довша, ніж комусь може здатися.
У 1728 року житель Бостона Калеб Філліпс опублікував в газеті оголошення про набір усіх бажаючих на заочні курси стенографії. Свої лекції чоловік надсилав поштою. У ХІХ столітті ідею Філліпса підхопив британський вчений-стенограф Ісаак Пітман. Зрештою, це призвело до того, що у середині ХІХ почали з’являтися перші заочні школи.
Зрозуміло, що бурхливому розвитку дистанційного навчання посприяла поява інтернету.
З інтернетом пов’язана і ще ода сьогоднішня подія – Всесвітній день блога.
Одним з перших відомих блогерів був студент і журналіст-фрілансер Джастін Холл, який у 1994 році на одному сайті відкрив свою сторінку, де розміщував короткі дописи з посиланням на його улюблені сайти.
Першими блогерами були здебільшого програмісти. У 1998 році з’явився перший блог на новинному сайті його автором був Джонатан Дьюб. Того ж року почали з’являтися спеціальні платформи для ведення блогів.
А у 1999 році з’явився термін "блог". Його автором називають програміста Пітера Мерхольца.
З 2002 року блогери отримали змогу монетизувати свою творчість. З появою YouTube та інших спеціалізованих платформ з’явилася можливість розміщувати відеоблоги, організовувати трансляції у прямому ефірі.
Також 31 серпня можна долучитися до Дня визнання франшизи. Подія була започаткована у 2011 році в США, і поступово стала популярною у багатьох країнах світу..
Метою цього дня є підвищення обізнаності покупців про придбання продукції у магазинах франшиз.
На сьогоднішній визначають понад 120 видів франчайзингових підприємств різноманітних галузей. Зокрема, швидкого харчування, сфери обслуговування, автомобільної промисловості, фітнесу, клінінгу, догляду за тваринами, тощо.
Ще в останній день літа усі бажаючі можуть організувати пікнік і таким чином долучитися до Дня їжі на свіжому повітрі.
За церковним календарем сьогодні День покладання поясу Пресвятої Богородиці.
За переказом, пояс Богородиця виткала сама з верблюжої шерсті, і перед вознесінням на небеса передала апостолу Фомі.
Пояс певний час зберігався в Єрусалимі, але згодом був перевезений до Константинополя.
Вважається, що пояс, частини якого зберігаються у декількох храмах, має цілющі властивості.
Іменини сьогодні святкують Володимир, Геннадій, Михайло, Марія.