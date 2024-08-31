День авіації України, День дистанційного навчання, Всесвітній день блогу. Що ще можна відзначити 31 серпня

Сьогодні в останню суботу серпня, своє професійне свято в Україні відзначають працівники авіабудівельної галузі та цивільної авіації, пише УНН.

День авіації України був започаткований указом президента у 1993 році.

Незважаючи на усі економічні труднощі та повномасштабне російське вторгнення, Україна до цього часу залишається однією з небагатьох країн у світі, які мають практично повний цикл створення та виробництва авіаційної техніки.

Окрасою інженерної думки українських авіаконструкторів був і є найбільшій у світі літак АН-255 Мрія. Літак, який існував в єдиному екземплярі, був практично знищений в аеропорту Гостомель під час російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

З 24 лютого 2022 року польоти цивільної авіації в небі над Україною зі зрозумілих причин заборонені.

В останній день перед першим вересня, коли у багатьох країнах розпочинається новий навчальний рік, відзначається День дистанційного навчання.

Історія цього способу здобуття знань та освіти набагато довша, ніж комусь може здатися.

У 1728 року житель Бостона Калеб Філліпс опублікував в газеті оголошення про набір усіх бажаючих на заочні курси стенографії. Свої лекції чоловік надсилав поштою. У ХІХ столітті ідею Філліпса підхопив британський вчений-стенограф Ісаак Пітман. Зрештою, це призвело до того, що у середині ХІХ почали з’являтися перші заочні школи.

Зрозуміло, що бурхливому розвитку дистанційного навчання посприяла поява інтернету.

З інтернетом пов’язана і ще ода сьогоднішня подія – Всесвітній день блога.

Одним з перших відомих блогерів був студент і журналіст-фрілансер Джастін Холл, який у 1994 році на одному сайті відкрив свою сторінку, де розміщував короткі дописи з посиланням на його улюблені сайти.

Першими блогерами були здебільшого програмісти. У 1998 році з’явився перший блог на новинному сайті його автором був Джонатан Дьюб. Того ж року почали з’являтися спеціальні платформи для ведення блогів.

А у 1999 році з’явився термін "блог". Його автором називають програміста Пітера Мерхольца.

З 2002 року блогери отримали змогу монетизувати свою творчість. З появою YouTube та інших спеціалізованих платформ з’явилася можливість розміщувати відеоблоги, організовувати трансляції у прямому ефірі.

Також 31 серпня можна долучитися до Дня визнання франшизи. Подія була започаткована у 2011 році в США, і поступово стала популярною у багатьох країнах світу..

Метою цього дня є підвищення обізнаності покупців про придбання продукції у магазинах франшиз.

На сьогоднішній визначають понад 120 видів франчайзингових підприємств різноманітних галузей. Зокрема, швидкого харчування, сфери обслуговування, автомобільної промисловості, фітнесу, клінінгу, догляду за тваринами, тощо.

Ще в останній день літа усі бажаючі можуть організувати пікнік і таким чином долучитися до Дня їжі на свіжому повітрі.

За церковним календарем сьогодні День покладання поясу Пресвятої Богородиці.

За переказом, пояс Богородиця виткала сама з верблюжої шерсті, і перед вознесінням на небеса передала апостолу Фомі.

Пояс певний час зберігався в Єрусалимі, але згодом був перевезений до Константинополя.

Вважається, що пояс, частини якого зберігаються у декількох храмах, має цілющі властивості.

Іменини сьогодні святкують Володимир, Геннадій, Михайло, Марія.