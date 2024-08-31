День авиации Украины, День дистанционного обучения, Всемирный день блога. Что еще можно отметить 31 августа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

31 августа 2024, 03:09  •  7684 просмотра

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Украина до сих пор остается одной из немногих стран в мире, которые имеют практически полный цикл создания и производства авиационной техники

Сегодня в последнюю субботу августа, свой профессиональный праздник в Украине отмечают работники авиастроительной отрасли и гражданской авиации, пишет УНН.

День авиации Украины был учрежден указом президента в 1993 году.

Несмотря на все экономические трудности и полномасштабное российское вторжение, Украина до сих пор остается одной из немногих стран в мире, которые имеют практически полный цикл создания и производства авиационной техники.

Украшением инженерной мысли украинских авиаконструкторов был и есть самый большой в мире самолет АН-255 Мрия. Самолет, который существовал в единственном экземпляре, был практически уничтожен в аэропорту Гостомель во время российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

С 24 февраля 2022 года полеты гражданской авиации в небе над Украиной по понятным причинам запрещены.

В последний день перед первым сентября, когда во многих странах начинается новый учебный год, отмечается День дистанционного обучения.

История этого способа получения знаний и образования гораздо длиннее, чем кому-то может показаться.

В 1728 году житель Бостона Калеб Филлипс опубликовал в газете объявление о наборе всех желающих на заочные курсы стенографии. Свои лекции мужчина присылал по почте. В XIX веке идею Филлипса подхватил британский ученый-стенограф Исаак Питман. В конце концов, это привело к тому, что в середине XIX начали появляться первые заочные школы.

 Понятно, что бурному развитию дистанционного обучения поспособствовало появление интернета.

С интернетом связано и еще ода сегодняшнее событие - Всемирный день блога.

Одним из первых известных блогеров был студент и журналист-фрилансер Джастин Холл, который в 1994 году на одном сайте открыл свою страницу, где размещал короткие сообщения со ссылкой на его любимые сайты.

Первыми блогерами были по большей части программисты. В 1998 году появился первый блог на новостном сайте его автором был Джонатан Дьюб. В том же году начали появляться специальные платформы для ведения блогов.

А в 1999 году появился термин «блог». Его автором называют программиста Питера Мерхольца.

С 2002 года блогеры получили возможность монетизировать свое творчество. С появлением YouTube и других специализированных платформ появилась возможность размещать видеоблоги, организовывать трансляции в прямом эфире.

Также 31 августа можно присоединиться ко Дню признания франшизы. Событие было основано в 2011 году в США, и постепенно стало популярным во многих странах мира.

Целью этого дня является повышение осведомленности покупателей о приобретении продукции в магазинах франшиз.

На сегодняшний день определяют более 120 видов франчайзинговых предприятий различных отраслей. В частности, быстрого питания, сферы обслуживания, автомобильной промышленности, фитнеса, клининга, ухода за животными и тому подобное.

Еще в последний день лета все желающие могут организовать пикник и таким образом приобщиться ко Дню еды на свежем воздухе.

По церковному календарю сегодня День возложения пояса Пресвятой Богородицы.

По преданию, пояс Богородица соткала сама из верблюжьей шерсти, и перед вознесением на небеса передала апостолу Фоме.  

Пояс некоторое время хранился в Иерусалиме, но впоследствии был перевезен в Константинополь.

Считается, что пояс, части которого хранятся в нескольких храмах, обладает целебными свойствами.

Именины сегодня празднуют Владимир, Геннадий, Михаил, Мария.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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