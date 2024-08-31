Известные украинцы поздравили военных с Днем Авиации стихотворением "Крылья": видео
Киев • УНН
Украинские артисты, спортсмены и пилоты совместно прочитали стихотворение Лины Костенко «Крылья» ко Дню Авиации. Видео опубликовано Командованием Воздушных Сил ВСУ.
Известные украинские артисты, спортсмены и пилоты поздравили военных с Днем Авиации, совместно прочитав стихотворение Лины Костенко "Крылья". Видео показало Командование Воздушных Сил ВСУ, пишет УНН.
Украинские артисты, спортсмены и пилоты поздравили Украину с Днем авиации.
Тина Кароль, летчик "Karaya" Вадим Ворошилов, Дарья Астафьева, украинский пилот с позывным "Гром" Ростислав Лазаренко, Дмитрий Монатик, украинский пилот Евгений, Надя Дорофеева, летчик Ярослав, Элина Свитолина, украинский пилот Сергей, боксер Александр Усик, украинский пилот с позывным "Sava", певец Тарас Тополя, украинский пилот Андрей, певица Jerry Heil, украинский пилот с позывным "West", украинский силач Александр Новиков, Герой Украины с присвоением ордена "Золотая Звезда" Сергей Вербицкий вместе прочитали стихотворение Лины Костенко "Крылья".
Напомним
Сегодня, в последнюю субботу августа, свой профессиональный праздник в Украине отмечают работники авиастроительной отрасли и гражданской авиации. Украина до сих пор остается одной из немногих стран в мире, которые имеют практически полный цикл создания и производства авиационной техники.