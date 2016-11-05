Книгу "Модерный национализм" презентовали в Запорожье

"Через 100 лет Европы, которую мы знаем не будет" - под таким лозунгом началась презентация книг известного журналиста, публициста, писателя, эксперта по вопросам Восточной Европы Виктора Тимченко. Для того, чтобы послушать автора "Времени национализма" и "Модерного национализма" в Запорожье собралась полный конференц-зал поклонников творчества современного идеолога национализма.

По словам автора, сейчас в Европе противостояние существует не между левыми и правыми силами, а между другими политически социальными движениями.

"Между мультикультурным глобализмом, за которым есть единый мир, нет национальностей, рас и наций, все люди одинаковые, и национализмом, где нация - самодостаточная единица, которая может сама по себе существовать и она не хочет на себя никакого влияния, только, чтобы ее не трогали ", - сказал В.Тимченко.

Автор рассказывает, что приехал в Запорожье, чтобы показать и свой русскоязычный перевод "Модерного национализма".

По мнению автора, идеи национализма должны быть доступны для всех жителей Украины, особенно для тех, кто проживает на юге и востоке: "Мне кажется, что главное - это содержание, а затем способ передачи читателю. Если эта книга отстаивает интересы национализма, то мне кажется, что эти интересы надо транспортировать читателю на украинском, русском, английском, немецком - всяком языке, на котором читателю понятнее, предпочтительнее ".