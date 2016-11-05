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15 марта, 19:03 • 114404 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 164357 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136624 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129206 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112208 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105101 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101169 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Книгу "Модерный национализм" презентовали в Запорожье

Книгу "Модерный национализм" презентовали в Запорожье

Киев • УНН

 • 10375 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Автор книг "Время национализма" и "Модерный национализм" Виктор Тимченко представил свои произведения в Запорожье, передает корреспондент УНН.

"Через 100 лет Европы, которую мы знаем не будет" - под таким лозунгом началась презентация книг известного журналиста, публициста, писателя, эксперта по вопросам Восточной Европы Виктора Тимченко. Для того, чтобы послушать автора "Времени национализма" и "Модерного национализма" в Запорожье собралась полный конференц-зал поклонников творчества современного идеолога национализма.

По словам автора, сейчас в Европе противостояние существует не между левыми и правыми силами, а между другими политически социальными движениями.

"Между мультикультурным глобализмом, за которым есть единый мир, нет национальностей, рас и наций, все люди одинаковые, и национализмом, где нация - самодостаточная единица, которая может сама по себе существовать и она не хочет на себя никакого влияния, только, чтобы ее не трогали ", - сказал В.Тимченко.

Автор рассказывает, что приехал в Запорожье, чтобы показать и свой русскоязычный перевод "Модерного национализма".

По мнению автора, идеи национализма должны быть доступны для всех жителей Украины, особенно для тех, кто проживает на юге и востоке: "Мне кажется, что главное - это содержание, а затем способ передачи читателю. Если эта книга отстаивает интересы национализма, то мне кажется, что эти интересы надо транспортировать читателю на украинском, русском, английском, немецком - всяком языке, на котором читателю понятнее, предпочтительнее ".

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