Книгу "Модерний націоналізм" презентували у Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Автор книг “Час націоналізму” та “Модерний націоналізм” Віктор Тимченко презентував свої твори у Запоріжжі, передає кореспондент УНН.
“Через 100 років Європи, яку ми знаємо не буде” — під таким гаслом розпочалась презентація книг відомого журналіста, публіциста, письменника, експерта з питань Східної Європи Віктора Тимченка. Для того, щоб послухати автора “Часу націоналізму” та “Модерного націоналізму” у Запоріжжі зібралась повна конференц-зала прихильників творчості сучасного ідеолога націоналізму.
За словами автора, зараз в Європі протистояння існує не між лівими і правими силами, а між іншими політично-соціальними рухами.
“Між мультикультурним глобалізмом, за яким є єдиний світ, немає національностей, рас і націй, всі люди однакові, і націоналізмом, де нація — самодостатня одиниця, яка може сама по собі існувати і вона не хоче на себе ніяких впливів, лише, щоб її не чіпали”, — сказав В.Тимченко.
Автор розповідає, що приїхав у Запоріжжя, щоб показати й свій російськомовний переклад “Модерного націоналізму”.
На думку автора, ідеї націоналізму мають бути доступними для усіх мешканців України, особливо для тих, хто проживає на півдні та сході: “Мені здається, що головне — це зміст, а потім є спосіб передачі читачеві. Якщо ця книжка відстоює інтереси націоналізму, то мені здається, що ці інтереси треба транспортувати читачеві українською, російською, англійською, німецькою — всякою мовою, якою читачеві зрозуміліше, прийнятніше”.