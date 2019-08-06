КНДР собрала 2 млрд долларов на военные программы с помощью кибератак
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. КНДР собрала около 2 миллиардов долларов на программы оружия массового уничтожения с помощью масштабных кибератак на банки и биржи криптовалюта. Об этом говорится в конфиденциальном докладе ООН, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Доклад подготовили для санкционного комитета Северной Кореи Совета безопасности ООН независимые эксперты, которые в течение полугода следили за ситуацией.
В документе отмечается, что КНДР "продолжала развивать свои ядерные и ракетные программы, хотя и не проводила ядерных испытаний или запусков межконтинентальных баллистических ракет".
"Северная Корея использовала киберпространство для совершения все более высокотехнологичных атак с целью похищения средств у финансовых институтов и бирж криптовалют для получения дохода", - говорится в докладе.
Также отмечается, что Пхеньян использовал киберпространство для отмывания похищенных средств.
"Кибердеятели КНДР, многие из которых действуют по указаниям Генерального бюро разведки, собирают средства на северокорейские программы оружия массового поражения. По приблизительным оценкам, общая выручка на сегодня составляет около двух миллиардов долларов", - говорится в докладе.
Напомним, КНДР вновь запустила неопознанные ракеты в Японском море.