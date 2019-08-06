КНДР зібрала 2 млрд доларів на військові програми за допомогою кібератак
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. КНДР зібрала близько 2 мільярдів доларів на програми зброї масового знищення за допомогою масштабних кібератак на банки та біржі криптовалют. Про це йдеться в конфіденційній доповіді ООН, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Доповідь підготували для санкційного комітету Північної Кореї Ради безпеки ООН незалежні експерти, що протягом півроку стежили за ситуацією.
У документі наголошується, що КНДР "продовжувала розвивати свої ядерні та ракетні програми, хоча й не проводила ядерних випробувань або запусків міжконтинентальних балістичних ракет".
"Північна Корея використовувала кіберпростір для вчинення все більш високотехнологічних атак з метою викрадання коштів у фінансових інститутів і бірж криптовалют для отримання доходу", - йдеться в доповіді.
Також зазначається, що Пхеньян використовував кіберпростір для відмивання викрадених коштів.
"Кібердіячі КНДР, багато з яких діють за вказівками Генерального бюро розвідки, збирають кошти на північнокорейські програми зброї масового ураження. За приблизними оцінками, загальна виручка на сьогодні сягає близько двох мільярдів доларів", - йдеться в доповіді.
Нагадаємо, КНДР знову запустила непізнані ракети в Японському морі.