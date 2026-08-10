КНДР заинтересована в получении опыта в войне рф против Украины - в ЦПД СНБО разъяснили

КНДР заинтересована в получении опыта войны россии против Украины, который может быть использован для подготовки к новому этапу агрессии на Корейском полуострове. Также Пхеньян может видеть дополнительные возможности из-за противостояния США и Ирана. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

"КНДР заинтересована в получении опыта войны рф против Украины для того, чтобы начать этап агрессии на Корейском полуострове", – заявил Андрей Коваленко.

По его словам, не исключено, что Пхеньян сейчас видит окно возможностей с учетом противостояния США и Ирана, истощения боеприпасов, на которых также поддерживается стабильность Индо-Тихоокеанского региона.

"Японии и Южной Корее придется взять на себя больше ответственности за безопасность. Так или иначе, в Пхеньяне сидит авторитарный неадекват, который крайне похож на путина. И у которого путин также учится. В частности, ограничение интернета, которое ожидает россиян в перспективе двух лет, полностью повторит систему, работающую в КНДР. Просто россияне пока еще об этом не догадываются", – указал Коваленко.

Напомним

Президент Зеленский заявил, что россия хочет разместить на своей территории от 30 до 50 тысяч северокорейцев. Пхеньян изучает войну пф против Украины, а Киев призывает Южную Корею к усилению сотрудничества.