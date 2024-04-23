КНДР провела ядерные учения, имитируя быструю контратаку

КНДР провела ядерные учения, демонстрируя мощность своих ядерных сил и готовность к быстрому контрудару. Об этом сообщает KCNA, передает УНН.

Детали

22 апреля КНДР провела ядерные учения с участием сверхбольших реактивных установок залпового огня и системы управления ядерным оружием "Хекбангашо".

По информации, учения имели целью укрепление обороноспособности государственных ядерных сил и повышение готовности к быстрому контрудару.

Однако главная цель этих учений - продемонстрировать надежность и мощность ядерной силы КНДР, а также повысить ее качество и количество. Согласно официальным заявлениям, эти учения стали четким предупредительным сигналом для потенциальных врагов, особенно в условиях растущего военного напряжения и провокационных действий.

Руководство учениями брал на себя Ким Чен Ин, генеральный секретарь Трудовой партии Кореи и президент Управления государственными делами КНДР. Он лично руководил комбинированными тактическими учениями, направленными на имитацию ядерной контратаки.

Учения включали тренировки перехода к позиции ядерной контратаки, выполнение задач по ведению боя и стрельбы из сверхбольших реактивных систем залпового огня с имитированными ядерными боеголовками.

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