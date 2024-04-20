КНДР провела испытания новой зенитной ракеты

Комитет МВФ не смог написать совместное коммюнике на фоне разногласий по войнам

Комитет Международного валютного фонда не смог опубликовать совместное коммюнике из-за разногласий между членами относительно войн на Ближнем Востоке и в Украине, зато опубликовал заявление главы МВФ, в котором признал экономические риски, связанные с глобальными конфликтами.