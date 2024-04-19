США ищут новый способ соблюдения санкций в отношении КНДР после того, как рф и Китай сорвали мониторинговую деятельность

Посол США в Организации Объединенных Наций заявила в пятницу, что надеется найти новый способ обеспечить соблюдение санкций в отношении Северной Кореи. Решение связано с тем, что Россия нарушила обновление комиссии мониторинга, а Китай воздержался от голосования. Об этом передает УНН со ссылкой на Reuters и KBS World Radio.

Детали

Посол США в Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд заявила, что надеется найти новый способ обеспечить соблюдение санкций в отношении Северной Кореи до следующего месяца после того, как россия и Китай сорвали возобновление мониторинговой деятельности.

По словам чиновницы, Вашингтон и его союзники рассматривают различные варианты по замене группы экспертов, которая в течение последних 15 лет следила за выполнением санкций, направленных на сдерживание ядерной и ракетной программ Северной Кореи.

Мы работаем над тем, чтобы что-то сделать в Генеральной Ассамблее (ООН). Мы заставляем Секретариат (ООН) через Генерального секретаря сделать что-то вне ООН. Может быть не только один вариант. Это может быть рассмотрение двух или трех различных вариантов, которые дадут нам необходимую информацию - сказала Томас-Гринфилд, отвечая на вопрос, смогут ли Соединенные Штаты и их союзники создать альтернативу.

Reuters напоминает, что в прошлом месяце Россия отклонила ежегодное обновление комиссии, а Китай воздержался от голосования.

Дополнение

Тем временем Северная Корея раскритиковала поездку посла США в Организации Объединенных Наций Линды Томас-Гринфилд в Азию, назвав ее нищенским туром. Поездка имела целью усилить санкции против Пхеньяна, заявил вице-министр иностранных дел Северной Кореи Ким Сон Гён, согласно информации государственного информационного агентства KCNA.

Напомним,

Южная Корея ввела санкции в отношении российских судов Angara и Lady R и российских компаний - ООО "Интеллект" и ООО "Содействие" и их руководителей за сотрудничество с КНДР.

Северная Корея успешно испытала новую гиперзвуковую ракету средней дальности Hwasong-16B, которую Ким Чен Ын назвал ключевым элементом сдерживания таких врагов, как США, Южная Корея и Япония.