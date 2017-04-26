Кабмин утвердил план реформирования 10 министерств

“Я предлагаю, чтобы мы приняли все необходимые решения”, — сказал В.Гройсман.

Он отметил, что в рамках реформирования 9 министерств КМУ к работе будут привлечена на прозрачных конкурсах одна тысяча новых профессиональных кадров. Однако во время заседания министр юстиции Павел Петренко изъявил желание приобщить Минюст в процесс реформирования.

“То есть фактически мы можем сказать, что у нас есть 10 министерств, по которым мы начнем модернизацию”, — сказал В.Гройсман.