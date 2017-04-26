Кабмин утвердил план реформирования 10 министерств
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Кабинет министров Украины утвердил план организации реформирования 10 министерств. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства, передает корреспондент УНН.
“Я предлагаю, чтобы мы приняли все необходимые решения”, — сказал В.Гройсман.
Он отметил, что в рамках реформирования 9 министерств КМУ к работе будут привлечена на прозрачных конкурсах одна тысяча новых профессиональных кадров. Однако во время заседания министр юстиции Павел Петренко изъявил желание приобщить Минюст в процесс реформирования.
“То есть фактически мы можем сказать, что у нас есть 10 министерств, по которым мы начнем модернизацию”, — сказал В.Гройсман.