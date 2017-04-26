Кабмін затвердив план реформування 10 міністерств

“Я пропоную щоб ми ухвалили всі необхідні рішення”, — сказав В.Гройсман.

Він зазначив, що в рамках реформування 9 міністерств КМУ до роботи буде залучено на прозорих конкурсах одну тисячу нових професійних кадрів. Однак під час засідання міністр юстиції Павло Петренко виявив бажання долучити Мін’юст до процесу реформування.

“Тобто фактично ми можемо сказати, що у нас є 10 міністерств, за якими ми розпочнемо модернізацію”, — сказав В.Гройсман.