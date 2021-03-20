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КГГА: решение о работе общественного транспорта в Киеве примут 22 марта

КГГА: решение о работе общественного транспорта в Киеве примут 22 марта

Киев  •  УНН

 • 20720 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Ограничения, действующие в "красной" зоне столица ввела еще 18 марта решением городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Они начали действовать уже сегодня. Однако окончательное решение о работе общественного транспорта в Киеве будет принято в понедельник, 22 марта. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает УНН со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Цитата:

"Позиция города в этом вопросе четкая - общественный транспорт должен работать! Конечно, с учетом карантинных правил и ограничений. Потому остановка транспорта приведет к коллапсу в городе", - подчеркнул Николай Поворозник.

Детали

Он напомнил, что ограничения, действующие в "красной" зоне столица ввела еще 18 марта решением городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Они начали действовать уже сегодня.

По словам Николая Поворозника, окончательное решение о работе общественного транспорта в Киеве будет принято в понедельник, 22 марта.

Дополнение

Кабинет министров Украины пересмотрит ограничения по функционированию общественного транспорта в регионах, попавших в "красную" зону эпидемической опасности.

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