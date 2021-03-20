КМДА: рішення про роботу громадського транспорту у Києві ухвалять 22 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Обмеження, які діють в "червоній" зоні столиця запровадила ще 18 березня рішенням міської комісії з питань ТЕБ та НС. Вони почали діяти вже сьогодні. Проте остаточне рішення щодо роботи громадського транспорту в Києві буде ухвалене в понеділок, 22 березня. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН із посиланням на пресслужбу установи.
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"Позиція міста у цьому питанні чітка – громадський транспорт має працювати! Звичайно, з урахуванням карантинних правил та обмежень. Бо зупинка транспорту призведе до колапсу в місті", – наголосив Микола Поворозник.
Деталі
Він нагадав, що обмеження, які діють в "червоній" зоні столиця запровадила ще 18 березня рішенням міської комісії з питань ТЕБ та НС. Вони почали діяти вже сьогодні.
За словами Миколи Поворозника, остаточне рішення щодо роботи громадського транспорту в Києві буде ухвалене в понеділок, 22 березня.
Доповнення
Кабінет міністрів України перегляне обмеження щодо функціонування громадського транспорту в регіонах, які потрапили до "червоної" зони епідемічної небезпеки.