Клуб Ярмоленко проиграл первый поединок 1/8 финала Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. На “ВVB-Штадионе” в Дортмунде прошел матч 1/8 финала Лиги Европы между “Боруссией” и австрийским “Зальцбургом”, передает корреспондент УНН.
В первой половине в “шмелей” из опасных моментов выделим подачу с углового и эффектный удар с лета от Шюррле — мяч прошел над перекладиной. Австрийский коллектив активизировался под конечность первой половины. “Зальцбург” создал несколько моментов и в одном из них только защитник немцев сумел вынести мяч с линии ворот.
Запал гостей трансформировался в забитые голы во второй части баталии. На 49 минуте игрок сборной Косово Валон Бериша реализовал пенальти, а затем полузащитник оформил дубль, забив в девятку ворот Бюрки после обрезки одного из футболистов “Боруссии” в центре поля.
Хозяев хватило только на один забитый мяч. Андре Шюррле сыграл на опережение после флангового прострела Пулишича — 1:2.
Таким образом, в “Боруссии” оборвалась 4-матчевая победная серия над клубами из Австрии.
Примечательно, что “Боруссия” трижды за четыре последних года доходила в еврокубках в 1/4 финала.
Заметим, что украинский легионер немецкого коллектива Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливаться от травмы.
Добавим также, ответный матч состоится в Лондоне 15 марта.