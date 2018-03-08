Клуб Ярмоленко проиграл первый поединок 1/8 финала Лиги Европы

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КИЕВ. 8 марта. УНН. На “ВVB-Штадионе” в Дортмунде прошел матч 1/8 финала Лиги Европы между “Боруссией” и австрийским “Зальцбургом”, передает корреспондент УНН.

В первой половине в “шмелей” из опасных моментов выделим подачу с углового и эффектный удар с лета от Шюррле — мяч прошел над перекладиной. Австрийский коллектив активизировался под конечность первой половины. “Зальцбург” создал несколько моментов и в одном из них только защитник немцев сумел вынести мяч с линии ворот.

Запал гостей трансформировался в забитые голы во второй части баталии. На 49 минуте игрок сборной Косово Валон Бериша реализовал пенальти, а затем полузащитник оформил дубль, забив в девятку ворот Бюрки после обрезки одного из футболистов “Боруссии” в центре поля.

Хозяев хватило только на один забитый мяч. Андре Шюррле сыграл на опережение после флангового прострела Пулишича — 1:2.

Таким образом, в “Боруссии” оборвалась 4-матчевая победная серия над клубами из Австрии.

Примечательно, что “Боруссия” трижды за четыре последних года доходила в еврокубках в 1/4 финала.

Заметим, что украинский легионер немецкого коллектива Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливаться от травмы.

Добавим также, ответный матч состоится в Лондоне 15 марта.

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