Клуб Ярмоленка програв перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи

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КИЇВ. 8 березня. УНН. На “ВVB-Штадіоні” в Дортмунді пройшов матч 1/8 фіналу Ліги Європи між “Борусією” та австрійським “Зальцбургом”, передає кореспондент УНН.

У першій половині у “джмелів” з небезпечних моментів виділимо подачу з кутового та ефектний удар з льоту від Шюррле — м’яч пройшов над поперечиною. Австрійський колектив активізувався під кінцівку першої половини. “Зальцбург” створив кілька моментів і в одному із них тільки оборонець німців зумів винести м’яч з лінії воріт.

Запал гостей трансформувався у забиті голи в другій частині баталії. На 49 хвилині гравець збірної Косово Валон Беріша реалізував пенальті, а згодом півзахисник оформив дубль, забивши у дев’ятку воріт Бюркі після обрізки одного з футболістів “Борусії” в центрі поля.

Господарів вистачило тільки на один забитий м’яч. Андре Шюррле зіграв на випередження після флангового прострілу Пулішича — 1:2.

Таким чином, у “Борусії” обірвалася 4-матчева переможна серія над клубами з Австрії.

Примітно, що “Борусія” тричі за чотири останні роки доходила в єврокубках до 1/4 фіналу.

Зауважимо, що український легіонер німецького колективу Андрій Ярмоленко продовжує відновлюватися від травми.

Додамо також, матч-відповідь відбудеться у Лондоні 15 березня.

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