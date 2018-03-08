Клуб Ярмоленка програв перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. На “ВVB-Штадіоні” в Дортмунді пройшов матч 1/8 фіналу Ліги Європи між “Борусією” та австрійським “Зальцбургом”, передає кореспондент УНН.
У першій половині у “джмелів” з небезпечних моментів виділимо подачу з кутового та ефектний удар з льоту від Шюррле — м’яч пройшов над поперечиною. Австрійський колектив активізувався під кінцівку першої половини. “Зальцбург” створив кілька моментів і в одному із них тільки оборонець німців зумів винести м’яч з лінії воріт.
Запал гостей трансформувався у забиті голи в другій частині баталії. На 49 хвилині гравець збірної Косово Валон Беріша реалізував пенальті, а згодом півзахисник оформив дубль, забивши у дев’ятку воріт Бюркі після обрізки одного з футболістів “Борусії” в центрі поля.
Господарів вистачило тільки на один забитий м’яч. Андре Шюррле зіграв на випередження після флангового прострілу Пулішича — 1:2.
Таким чином, у “Борусії” обірвалася 4-матчева переможна серія над клубами з Австрії.
Примітно, що “Борусія” тричі за чотири останні роки доходила в єврокубках до 1/4 фіналу.
Зауважимо, що український легіонер німецького колективу Андрій Ярмоленко продовжує відновлюватися від травми.
Додамо також, матч-відповідь відбудеться у Лондоні 15 березня.