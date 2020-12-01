Клуб Ярмоленко продолжил победную серию в АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В заключительном матче 10-го тура Английской Премьер-лиги на “Олимпийском стадионе” в Лондоне встречались “Вест Хэм Юнайтед” и “Астон Вилла”, передает УНН со ссылкой на сайты клубов.
Уже на второй минуте защитник Огбонна с паса Боуэна открыл счет. Однако в середине тайма гости выровняли положение. Автором гола стал Грилиш.
На дебютной минуте второй 45-минутки полузащитник Боуэн забил ударом головой после мягкого навеса от Бенрахма. Этот мяч стал решающим, ведь позже “Астон Вилла” не сумела забить с пенальти — 2:1.
Из-за болезни в составе победителей поединок пропускал Андрей Ярмоленко.
Добавим, “молотобойцы” выиграли третью игру подряд, набрали 17 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. “Астон Вилла” (15) — на 10-м месте.