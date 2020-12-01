Клуб Ярмоленка продовжив переможну серію в АПЛ

Вже на другій хвилині захисник Огбонна з пасу Боуена відкрив рахунок. Проте в середині тайму гості вирівняли становище. Автором голу став Гріліш.

На дебютній хвилині другої 45-хвилинки півзахисник Боуен забив ударом головою після м’якого навісу від Бенрахма. Цей м’яч став вирішальним, адже пізніше “Астон Вілла” не зуміла забити із пенальті — 2:1.

Через хворобу у складі переможців поєдинок пропускав Андрій Ярмоленко.

Додамо, “молотобойці” виграли третю гру поспіль, набрали 17 очок і піднялися на 5-е місце в турнірній таблиці Англійської Прем’єр-ліги. “Астон Вілла” (15) — на 10-му місці.