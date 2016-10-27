Клуб украинца А.Леня потерпел поражение в первом матче сезона НБА

Наш соотечественник отметился двумя слэм-данками течение матча и в целом провел в игре 24:09 минуты, набрав 8 очков (3/6 двухочковые, 2/2 штрафные), собрал 7 отскоков при 2 передачах и 1 перехвате.

Итоговый счет встречи 113:94 в пользу "Кингз".

Напомним, что в следующем поединке (29 октября) "Финикс" в гостях встретится с "Оклахома-Сити Тандер".

Как сообщал УНН, "Кливленд" победил "Нью-Йорк Никс" в матче-открытии сезона НБА.