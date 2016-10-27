Клуб українця О.Леня зазнав поразки у першому матчі сезону НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У стартовому поєдинку сезону НБА команда українця Олексія Леня "Фінікс Санс" поступилася на власному паркеті "Сакраменто Кінгс", передає УНН.
Наш співвітчизник відзначився двома слем-данками протягом матчу та загалом провів у грі 24:09 хвилини, набравши 8 очок ( 3/6 двоочкові, 2/2 штрафні), зібрав 7 відскоків при 2 передачах і 1 перехопленні.
Підсумковий рахунок зустрічі 113:94 на користь "Кінгс".
Нагадаємо, що у наступному поєдинку (29 жовтня) "Фінікс" в гостях зустрінеться із "Оклахома-Сіті Тандер".
Як повідомляв УНН, "Клівленд" переміг "Нью-Йорк Нікс" у матчі-відкритті сезону НБА.