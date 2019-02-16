Клуб центрового Леня потерпел поражение от аутсайдера НБА

В первой половине встречи украинский центровой сумел набрать очки исключительно с линии штрафной, а также поставил блок-шот. По большой перемене украинец добавил к своей коллекции попадания из-за дуги.

Всего у него 6 очков (0/3 двухочковых, 1/4 трехочковых, 3/4 штрафных), 6 подборов (2 в нападении), 1 передача, 1 перехват, 2 блок-шота, 2 потери при 2 фолах по 23:32 минуты.

"Хокс" потерпели 39 поражение в сезоне - 91:106.

Заметим, что "Никс" имеют лишь 11 побед в чемпионате - 15 место Западной конференции. "Атланта" при 19 победах находится на 12 строчке.