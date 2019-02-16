Клуб центрового Леня зазнав поразки від аутсайдера НБА

У першій половині зустрічі український центровий зумів набрати очки виключно з лінії штрафної, а також поставив блок-шоти. По великій перерві українець додав до власної колекції влучання із-за дуги.

Загалом у нього 6 очок (0/3 двоочкових, 1/4 триочкових, 3/4 штрафних), 6 підбирань (2 в нападі), 1 передача, 1 перехоплення, 2 блок-шоти, 2 втрати при 2 фолах за 23:32 хвилини.

"Хокс" зазнали 39 поразки в сезоні – 91:106.

Зауважимо, що "Нікс" мають лише 11 звитяг в чемпіонаті – 15 місце Західної конференції. "Атланта" при 19 перемогах перебуває на 12 рядку.