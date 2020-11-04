Клуб Лиги чемпионов могут исключить из Серии А из-за нарушения медицинского протокола
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Федеральный прокурор начал расследование в отношении римского ФК "Лацио", чтобы установить нарушение медицинских протоколов, которые могли скрыть информацию о зараженных игроках COVID-19, сообщает УНН со ссылкой на сайт Федерации футбола Италии.
Проблемы начались у “Лацио” из-за участия в игре с “Торино” футболистов Иммобиле, Лукаса и Томаса Стракоша, которым УЕФА запретил поездку на очередной матч Лиги чемпионов. При этом, результаты тестирования между матчами еврокубков игроки не получали.
С первой информации о некоторых положительных случаях коронавируса в клубе, которые появились на прошлой неделе, прокурор организовал две инспекции в спортивный центр “бьянкочелести” в Формелло, в ходе которых представители пула (созданного в прокуратуре для проверки соблюдения протоколов о состоянии здоровья) получили информацию от президента Клаудио Лотито и доктора команды Иво Пульчини. Также проходит сбор отчетов о мазках, взятых перед матчем Лиги чемпионов УЕФА между клубом “Брюгге” и “Лацио” и в итальянской Серии А между “Торино” и “Лацио” (3:4).
Кроме того, от “Лацио” были официально приняты отчеты о тестировании на коронавирус, проведенные накануне запланированного матча Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге с “Зенитом”.
По сообщениям итальянских СМИ, штрафные санкции могут предусматривать разный диапазон — от финансовых штрафов до понижения в турнирной таблице или даже исключения команды из Серии А. Все зависит от уровня серьезности нарушения.
Добавим, “Лацио” с 4 очками лидирует в квартете F Лиги чемпионов и сегодня сыграет с “Зенитом”.